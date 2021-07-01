Bir haftada 9 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da bir haftada 6 apartmandan kablo, bir iş yerinden 2 bilgisayar, 2 araçtan 2 bin lira ve bir inşaattan 12 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir haftada 6 apartmandan kablo, bir iş yerinden 2 bilgisayar, 2 araçtan 2 bin lira ve bir inşaattan 12 bin lira değerinde eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Çalışma başlatan polis, 6 apartmandan kablo, bir iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, 2 araçtan 2 bin lira para ile 12 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan Abdülkadir Düzgün'ü (34) güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Düzgün'ün, hırsızlık olaylarında şapka ile yüzünü gizlediği, parmak izi bırakmamak için de eldiven taktığı belirlendi.

Şüphelinin hırsızlık anları ise olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Düzgün'ün girdiği bir apartman bahçesindeki aracın arka kapısını açıp içerisine bindiği, torpidosundaki 2 bin lirayı çaldığı, girdiği başka bir apartmanın bodrum katından çaldığı kabloları çuvalla taşıdığı yer aldı.

Polis, şüphelinin saklandığını belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheli, kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis, kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Düzgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı