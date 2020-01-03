Bir haftada 897 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 897 yabancı uyruklunun yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 897 yabancı uyruklunun yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 27 Aralık 2019 - 2 Ocak 2020 arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, son bir haftada meydana gelen 25 olayda 897 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.