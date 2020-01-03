Bir haftada 897 düzensiz göçmen yakalandı
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Bir haftada 897 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 897 yabancı uyruklunun yakalandığını bildirdi.

03.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:28
Bir haftada 897 düzensiz göçmen yakalandı

, son bir haftada 897 yabancı uyruklunun yakalandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan bilgilendirmede, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 27 2019 - 2 Ocak 2020 arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftada meydana gelen 25 olayda 897 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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