Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış

Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, bir haftada 7 ayrı adresten hırsızlık yapan Ceyhan Kara, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, bir haftada 7 ayrı adresten hırsızlık yapan Ceyhan Kara, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Kara, tutuklandı.

Çorlu'da farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi. Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.Kara'nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış
Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 'virüs agresifleşti' diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:40:29. #1.14#

title