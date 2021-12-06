Van'da bir haftada 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince bir haftada 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 40 kilo 856 gram eroin, 16 kilo 472 gram esrar, 236,77 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.

???????Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.