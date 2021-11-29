Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Van'da polis ekiplerince bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 851 gram eroin, 9,84 gram afyon sakızı, 66,54 gram sentetik uyuşturucu, 6,24 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Sudaki çırpınışından sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı! Kayıp gençten acı haber

Sudaki çırpınışından sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı! Kayıp gençten acı haber

 METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

 13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım

13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title