Bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Sudaki çırpınışından sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı! Kayıp gençten acı haber

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM