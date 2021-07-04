Bir haftada 5 kilo verdi
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Bir haftada 5 kilo verdi

Bir haftada 5 kilo verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Manken ve oyuncu Ebru Destan, sosyal medya hesabından Smash ve Hypoxi yöntemiyle bir hafta içerisinde 5 kilo verdiğini açıkladı. Destan, fit halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu ve manken Ebru Destan, fazla kilolarından kısa süre içinde kurtuldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Destan, arzuladığı fit haline sonunda kavuştu. Oyuncu, yakın arkadaşı olan Sonay Ölçücüler'in sahibi olduğu Etiler'de gittiği Trendlife Sağlık Merkezi'nde Smash ve Hypoxi yöntemiyle tam bir hafta içerisinde 5 kilo verdi. Oyuncu, verdiği kilolarından sonra adeta meydan okudu. Ebru Destan, kısa sürede dönüştüğü fit halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Destan, Ölçücüler'in kendisine önerdiği sağlıklı beslenme düzenine harfi harfine uyduğu öğrenildi.

Bir haftada 5 kilo verdi

Kaynak: Snob Magazin

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