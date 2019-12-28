Bir haftada 332 düzensiz göçmen yakalandı
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Bir haftada 332 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 332 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

28.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:50
Bir haftada 332 düzensiz göçmen yakalandı

, son bir haftada 332 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan bilgilendirmede, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 20-26 'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftada meydana gelen 8 olayda 332 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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