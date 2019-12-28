Bir haftada 332 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 332 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 332 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 20-26 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, son bir haftada meydana gelen 8 olayda 332 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.