Bir haftada 23 bin 310 HES Kodu sorgulaması yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mutasyonlu virüse bağlı olarak artan vaka sayıları ile birlikte tedbirler de arttırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mutasyonlu virüse bağlı olarak artan vaka sayıları ile birlikte tedbirler de arttırıldı.

Bandırma'da mutasyonlu koronavirüse bağlı olarak oluşan tablo her geçen gün ağırlaşırken, vaka sayılarındaki artışa orantılı olarak tedbirlerin dozu da arttırıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan HES kodu denetimlerinde karantina sürecine uymayan 4 kişi yakalanarak ambulansla Balıkesir'deki bir öğrenci yurduna gönderildi.

Bandırma'da 22-29 Mart tarihlerini kapsayan denetimlerde 23 bin 310 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. Karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 4 kişi, karantina sürelerini doldurmaları için Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurduna ambulansla gönderildi. Şahıslar hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı. Mutasyonlu koronavirüsün kentimizde de görülmesine karşın karantinada bulunması gereken kişilerin halk sağlığını hiçe sayarak insanların arasına karışması büyük tepki topladı.

Bandırma Emniyeti HES Kodu kontrollerinin yanı sıra trafikte de denetimler gerçekleştirdi. Bandırma'da kurallara uymayan toplamda 8 servis aracı ve toplu taşıma aracına ceza kesildi. Ayrıca sigara içme yasağını ihlal eden 60, maske takmayan 201 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 432 kişiye de cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı