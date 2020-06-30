Bir haftada 17 bin 673 nokta temizlendi
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Bir haftada 17 bin 673 nokta temizlendi

Osmangazi Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlattığı temizlik seferberliği, normalleşme sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, son 1 haftada 17 bin 673 noktada kapsamlı çalışma yürüttü.

Bir haftada 17 bin 673 nokta temizlendi
30.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:38

Koronavirüs salgınıyla topyekün mücadele ederek dikkatleri üzerine çeken Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için normalleşme sürecinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmayan belediye ekipleri, cadde ve sokakların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları virüs bulunma ihtimaline karşı steril hale getiriyor.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında son 1 haftada 82 meydan, 196 cadde ve sokak ile 395 resmi kurumu tüm titizlikle dezenfekte etti. Ayrıca ekipler, kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla 17 bin çöp konteynerini yıkayarak temizledi. Çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara hijyenik bir ortam sunmak için dezenfeksiyon çalışmalarına belirli periyotlarla devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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