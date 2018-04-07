Bir Haftada 108 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK tarafından son bir haftada Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 4'ünün sözde lider kadroda olduğu ve 77'sinin yurt dışında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 28 piyade tüfeği, 5 makineli tüfek, bir roketatar ele geçirilirken 59 el yapımı patlayıcıyla teröristler tarafından kullanılan 56 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 10 askerin şehit olduğu ve 29 askerin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin sınır denetimlerinde de yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 641 kişi yakalandı. Operasyonlarda 192 litre kaçak akaryakıt, 172 kilo toz esrar, 137,5 kilo uyuşturucu, 28 bin 407 paket kaçak sigara ve 586 kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve terör olaylarından zarar görmelerini engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken terör örgütü KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Harekat kapsamında özellikle Azez-Mare ile Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilirken bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib'deki faaliyetler

İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda geçen yıl 13 Ekim'de 1 Numaralı, 23 Ekim'de 2 Numaralı, 19 Kasım'da 3 Numaralı, bu yıl da 5 Şubat'ta 6 Numaralı, 9 Şubat'ta 7 Numaralı, 15 Şubat'ta 8 Numaralı, 17 Mart'ta 4 Numaralı, 3 Nisan'da 12 Numaralı, 7 Nisan'da 9 Numaralı gözlem noktaları tesis edildi.

Zeytin Dalı Harekatı

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı da başarıyla sürdürülüyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesisler, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, harekatta uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanan mühimmat kullanılmıyor, bu tür mühimmat, TSK'nin envanterinde de yer almıyor. Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket ediyor.

TSK'nin, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağladığı belirtilen açıklamada, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 991 oldu, harekat kapsamında bugüne kadar 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcı imha edildi.