BİR HAFTADA 10 AYRI HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İSTANBUL'da bir hafta içinde 10 ev ve işyerine girerek elektronik eşya ve para çalan 3 hırsız polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da bir hafta içinde 10 ev ve işyerine girerek elektronik eşya ve para çalan 3 hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandı. 3 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş'ta birbiri ardından meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Yapılan incelemede 3 kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin meydana gelen bütün hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda hırsızlar Oğuzhan K.(25), Emin Y.(20) VE Sami A.(19)'u gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin azılı hırsız olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan K.'nın daha önceden 15 kez hırsızlık, 2 adet yaralama, 2 kez uyuşturucu olmak üzere toplam 19 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheliler Emin Y.'nin hırsızlık yaralama gibi suçlardan toplam 12, Sami A.'nın ise 31 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüpheliler hakkında bir çok suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş'ta girdikleri evlerden cep telefonu, oyun konsolları, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyalar ile bir miktar para çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.