Bir haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 1 kilo 119 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 1 kilo 119 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 20-16 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 71 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 517,90 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid, 394,66 gram kubar esrar, 195,86 gram eroin, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Bir haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

 Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

 Kuzenini tabancayla yaralayıp evini ateşe veren kişi başından vurulmuş halde bulundu

Kuzenini tabancayla yaralayıp evini ateşe veren kişi başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title