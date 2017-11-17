Bir Hafta Önce Taşındığı Evde Çıkan Yangında Eşyası Yandı

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, bir binanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın, diğer katlara sıçramadan söndürülürken, dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Aybastı ilçesi Ortaköy mahallesindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Leyla Kete'nin (38) kiracı olarak bir hafta önce taşındığı binanın son katındaki dairede ilk belirlemelere göre bacadan yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm daireyi sardı. Güçlükle evden dışarı çıkan Kete, itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



- Ordu