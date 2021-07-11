Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı
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Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı

Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişinin 1 hafta önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Samsun'da bir kişinin 1 hafta önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Viyadük altı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 55 AHT 81 olalı otomobil, seyir halindeyken yangın çıktı. Serkan A. aracını kenara çekip eşi ve çocuğuyla birlikte kendilerini araçtan dışarı attı. Otomobil biranda alev topuna dönerek yanmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Serkan A.'nın aracını bir hafta önce satın aldığı ve aracın kaskosunun bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı
Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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