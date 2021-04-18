Bir hafta önce öldü sanılıp, kapıya gelen polislere 'ben iyiyim' demişti, o şahıs dükkanında ölü bulundu

Bir hafta önce öldü sanılıp, kapıya gelen polislere 'ben iyiyim' demişti, o şahıs dükkanında ölü bulundu Yalnız yaşadığı dükkanın kapısında ise 'Uğrayamıyorsan borcunu gönder' yazılı not bulundu Antalya'da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere 'ben iyiyim' diyen...

Bir hafta önce öldü sanılıp, kapıya gelen polislere 'ben iyiyim' demişti, o şahıs dükkanında ölü bulundu

Yalnız yaşadığı dükkanın kapısında ise 'Uğrayamıyorsan borcunu gönder' yazılı not bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere 'ben iyiyim' diyen 61 yaşındaki kişi, bu hafta sonra dükkanda ölü bulundu. Dükkanını kapısında polisin bulduğu 'Uğrayamıyorsan borcunu gönder' notu ise dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 732 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki dükkanda yaşandı. Yaklaşık 5 yıldır dükkanda yaşayan emekli Nihat Büyüten'den geçtiğimi pazartesi haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbarla olay yerine giden polise kapıyı açan Büyüten, öldü sanıldığı söylenince, 'ben iyiyim' dedi. Olaydan 6 gün sonrası ise mahalle muhtarı Hasan Kahraman, dükkanın kapısının açık olduğunu fark edince, Büyüten'e seslenmek istedi. Kapıdan içeri baktığında yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark eden Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyüten'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri dükkanda yaptığı incelemede ise kapının girişinde bir maket isminin yazdığı 'Uğrayamıyorsan borcunu gönder' notunu gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Büyüten'in cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN