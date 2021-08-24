Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
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Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti

Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir hafta önce dükkanından cep telefonu çalınan vatandaşın bu sefer evinin bahçesinde duran motosikleti çalındı.

Bursa'da bir hafta önce dükkanından cep telefonu çalınan vatandaşın bu sefer evinin bahçesinde duran motosikleti çalındı. İsyan eden vatandaş, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, dün akşam Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde esnaf olan İsmail Çakır'ın geçen hafta iş yerinden cep telefonu ve birkaç eşyası çalınmıştı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalamayı başarmıştı. Bir hafta sonra ise sabah işe gitmek için evden çıkan Çakır, sitenin bahçesinde park halinde duran motosikletini yerinde göremeyince hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Park halindeki motosikletin çalındığını fark eden Çakır şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Konuyla ilgili konuşan İsmail Çakır, "İki gün önce de iş yerimizde benzer bir olay yaşadık. Polisimiz sağ olsun, iş yerimi soyan hırsızları yakalayarak mağduriyetimizi gidermişti. Polisimizin bu hırsızlık olayını da çözeceğine inancımız sonsuz. Bu aralar Nilüfer ilçesinde çok hırsızlık oluyor" dedi. - BURSA

Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti
Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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