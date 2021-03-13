Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın
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Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın

13.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:54
Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın

Kastamonu'da bir hafta arayla aynı köyde ikinci kez yangın çıktı.

Kastamonu'da bir hafta arayla aynı köyde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında bir konak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesi'nde Hikmet Çakır'a ait konakta henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konağı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Daha da büyümeden kontrol altına alınan yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan İbişler köyü Kütükler Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Hasan Kabadayı'ya ait iki katlı ahşap evde de yangın çıkmış, çıkan yangında ev küle dönmüştü. Ayrıca ahırda bulunan 4 keçide telef olmuştu. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın
Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın
Bir hafta arayla aynı köyde ikinci yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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