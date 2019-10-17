17.10.2019 13:52

Bilecik'te 12 yaşındaki bir lise öğrencisi, bir günlüğüne rektör oldu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin bir gün boyunca kamu kurumlarında yöneticilik yapmasına ilişkin Bilecik Valiliğinin himayesinde başlatılan proje kapsamında, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hüseyincan Turan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlük koltuğuna oturdu. Turan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ile bir gün geçirdi.

Makam aracıyla okulundan alınan stajyer rektör, üniversite girişinde görevli personel tarafından karşılandı. Rektör Taş ile makam odasında bir araya gelen Turan, Rektör Taş'ın üniversitenin genel işleyişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Harun Mindivan, Prof. Dr. Hanife Mut ve Üniversite Genel Sekreteri Alper Yıldırım ile tanıştı.

Bir gününü Prof. Dr. Taş ile geçiren Turan, senato toplantısına da katıldı. Taş ile yerleşkeyi gezen stajyer rektör, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi ve okul takımları için sporcu seçmelerine katılan öğrencileri izledi.

Vali Bilal Şentürk ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'a böyle bir deneyim yaşaması konusunda desteklerinden dolayı teşekkür eden Turan, beklediğinden de yoğun bir gün geçirdiğini, üniversitenin işleyişi hakkında fikir sahibi olduğunu ve yaşadığı bu günün gelecek hayatında kendisine yol gösterecek güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Koltuğunu bir günlüğüne devreden Rektör Taş ise Bilecik Valiliğince, öğrencilerin aidiyet duygusunun ve motivasyonlarının artırılması, kamu idaresi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve meslek seçimi konusunda yol göstermek amacıyla gerçekleştirilen uygulamayı son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA