Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara "evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara "evde kal" çağrısı - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Muhammet Özdemir, Polis, Kars, Güncel

Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara "evde kal" çağrısı

Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara

Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Polislere hayranlık duyan Özdemir'in ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirerek çocuklarının polislik hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özdemir'in evine Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis kıyafetleriyle giderek sürpriz yaptı.

Polis kıyafeti giydirilerek polislik hayali gerçekleştirilen Özdemir, ekiplerle devriye de atarak vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Devriyeden sonra evine bırakılan Özdemir'i, mahalleli ve ailesi pasta ve alkışlarla karşıladı.

Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, camlardan, bir günlüğüne polis olan Muhammet Özdemir ve polis ekiplerini alkışlayarak destekledi.

Polis ağabeyleriyle pastadaki mumları söndüren Özdemir, bir günlüğüne bile olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşatan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim Haberler
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
İstanbul Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Levent Dörter İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Futbol Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara "evde kal" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:37:40. #1.14#
title