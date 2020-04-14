Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet'ten vadandaşlara "evde kal" çağrısı Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Polislere hayranlık duyan Özdemir'in ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirerek çocuklarının polislik hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Özdemir'in evine Asayiş Şube Müdürlüğünün motosikletli polis kıyafetleriyle giderek sürpriz yaptı.

Polis kıyafeti giydirilerek polislik hayali gerçekleştirilen Özdemir, ekiplerle devriye de atarak vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Devriyeden sonra evine bırakılan Özdemir'i, mahalleli ve ailesi pasta ve alkışlarla karşıladı.

Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, camlardan, bir günlüğüne polis olan Muhammet Özdemir ve polis ekiplerini alkışlayarak destekledi.

Polis ağabeyleriyle pastadaki mumları söndüren Özdemir, bir günlüğüne bile olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşatan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA