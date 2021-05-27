Bir günde porselen diş
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Bir günde porselen diş

Bir günde porselen diş
Bültenler - Haberler | Güncel

Porselen diş uygulaması hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Normal şartlarda porselen dişin hazırlanışı için 2-3 farklı seans uygulanması gerekiyor.

Eskiden 2-3 seansta bitiyordu

Hasta her geldiğinde en az 1-2 saatini ayırmak zorunda. Zamanı kısıtlı olanlar için, yurt dışından gelenler için sıkıntılı bir süreç olabiliyordu. Ancak Cad-Cam teknolojisiyle bunu bir günde yapabiliyoruz" dedi.

Çay içerken diş hazır

Hastanın ağzından dijital ölçü alınarak işlemin başladığını aktaran Yalnız, "İki dakika içerisinde ölçü alınıp bilgisayar ekranına yansıtılıyor. Bu esnada hastamızı bir süre dinlendiriyoruz. O çayını içerken biz dişin dizaynını bilgisayarda oluşturuyoruz. Sonrasında provayı gerçekleştirip dişi yerleştiriyoruz. Toplamda tüm işlemler 1-1.30 saat gibi kısa bir sürede yapılmış oluyor. Tüm ağız ya da 3-5 diş olacaksa süre uzayabiliyor" diye konuştu.

Yurt dışından talep çok

Bir günde diş uygulamasının özellikle pandemi sürecinde çok işe yaradığına dikkat çeken Yalnız, şunları söyledi: "Bu dönemde hastalarımızı çok sık çağırıp riske atmak istemiyoruz. Tek bir gün randevu verip birçok işlemini bitirmeye çalışıyoruz. Bir günde hazırlan porselen dişler de bu konuda hem bizim hem de hastalarımız için çok faydalı oldu. Ayrıca yurt dışından gelip, zaman sıkıntısı olan hastaların da büyük kurtarıcısı."

Kaynak: Bültenler

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