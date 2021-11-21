Bir günde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Silivri ve Büyükçekmece'de aynı gün gerçekleşen iki hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14 Kasım'da bir büfe ve bir telefon bayi sahibinin iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir büfeden dizüstü bilgisayar ve çok sayıda sigara çalındığı, Silivri Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir telefon bayisinde de hırsızlık olayının gerçekleştiği belirlendi.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, iki olayın da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Araştırmaların devamında, 5 şüphelinin Esenler'de de park halindeki bir otomobilin plakasını çaldığı ve bu plakayı, hırsızlık olaylarında kullandıkları araca taktıkları ortaya çıktı.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler eş zamanlı baskınlarla yakalanırken, zanlıların iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.