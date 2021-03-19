Bir günde 65 adres karantina altına alındı
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Bir günde 65 adres karantina altına alındı

19.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
Bir günde 65 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 adres karantina altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni karantina kararları aldı. Türkiye'nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da, 65 adres için karantina kararı alındı. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 65 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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