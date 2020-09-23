Bir günde 5 kişiye kapkaç yaptılar
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Bir günde 5 kişiye kapkaç yaptılar

23.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:09

Adana'da bir günde 5 şahsın cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki 2 kişi tutuklandı.

Bir günde 5 kişiye kapkaç yaptılar

Adana'da bir günde 5 şahsın cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir günde kapkaç yöntemiyle 5 kişinin cep telefonunun çalınmasının ardından harekete geçti. Polis olayların olduğu yerde güvenlik kamerası incelemesi yaptığında zanlıların motosikletle kapkaç olaylarını gerçekleştirdiğini, bundan yaklaşık 6 ay öncede yine sabahtan akşama kadar 4 ayrı kapkaç olayına karışan ve yakalanıp tutuklanan zanlılar İ.C. (17) ile M.B.'nin (17) olduğu tespit edildi.

Polis bu saptamaların üzerine zanlıların cezaevinden çıkıp çıkmadığını kontrol etti. Polis zanlıların 1.5 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlıların Yüreğir ilçesin Güzelevler Mahallesindeki evine baskın yapıp gözaltına aldı. Zanlıların yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlıların çok sayıda kaydı ve uyuşturucu bağımlıları olduğu öğrenildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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