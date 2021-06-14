Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti
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Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı 4 köyde hasta ve yaşlıları ziyaret ederek sıkıntı ve dertlerini dinledi.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı 4 köyde hasta ve yaşlıları ziyaret ederek sıkıntı ve dertlerini dinledi.

İlçeye bağlı Çömlekçi, Saray, Esen ve Bayramşah köylerini ziyaret eden Kaymakam Pelvan, yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Pelvan, "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Ülkemizi bu günlere getirdiniz. Şimdi sıra bizde, Sizin rahat bir yaşam sürmeniz için çok çalışıyoruz. Fırsatı bulunca da soluğu sizlerin yanında alıyor, hal hatırlarınızı soruyor, eksik yanlış var ise düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız sizleri memnun ve mutlu etmek. Unutmayın biz sizler için varız. Sizlere olan muhabbetimiz, samimiyetimiz yalnızca özel günler için değil günün her anı, yılın her günüdür. Çünkü Sizler, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizsiniz ve biz size verdiğimiz değerler ile geleceğimizi yeniden kuracağız" dedi. - KÜTAHYA

Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti
Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti
Bir günde 4 köyde yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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