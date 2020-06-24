Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı
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Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı

Kadıköy ve Ümraniye'de 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün içinde yakalandı.

24.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:10

Kadıköy ve Ümraniye'de 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün içinde yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Haziran günü Kadıköy ve Ümraniye'de meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN, ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüpheli Serkan F. (21) olayların gerçekleştiği 18 Haziran günü, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta bulunan bir binanın otoparkında kıskıvrak yakalandı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi. Serkan F. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Serkan F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı

Kaynak: İHA

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