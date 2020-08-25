Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı

Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı Şanlıurfa genelinde 1831 personelden oluşan 457 ekip, korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı denetim gerçekleştirdi.

25.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:00

Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa genelinde 1831 personelden oluşan 457 ekip, korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı denetim gerçekleştirdi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği tüm ilçelerde, Kaymakamlıkların organize ettiği 299 denetim ekibi 24 Ağustos 2020 günü 3 bin 374 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 133 iş yeri ve 46 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 43 bin 210 TL tutarında idari para cezası kesti. Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 156 kişiye 151 bin 600 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 548 personelden oluşan 158 ekibin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 7 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 22 bin 50 TL para cezası yazıldı.

Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 223 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 3. Sayfa
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı 3. Sayfa
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi 3. Sayfa
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Cüneyt Arkın Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Kaza Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 14:00:13. #1.14#
title