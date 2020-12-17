Bir gün önce tamir ettirdiği kamyoneti yandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde, sahibinin bir gün önce tamir ettirdiği kamyonet alev alev yandı.

Olay, 22.30 sıralarında Ege Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eser U.'ya ait 45 PA 2665 plakalı Volkswagen kamyonetten park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alevlere kısa süre içerisinde müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin, bir gün önce İzmir'de bir oto tamir dükkanında şarj dinamosunun tamir edildiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı