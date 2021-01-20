Bir gün önce poz vermişlerdi; Kardan adamları böyle çalındı

Ali Kerem BENGİ/ KARTAL'da Savaş Akbaş'ın 5 yaşındaki kızıyla yaptığı kardan adam bir kişi tarafından çalındı. Kardan adam hırsızlığı güvenlik kameralarına yansırken, kızının çok üzüldüğünü belirten Savaş Akbaş, "Kızıma söyleyince çok üzüldü. Emeğimiz de böyle çalınmış oldu." dedi.

Kartal'da Savaş Akbaş isimli kişi kar yağışının ardından 5 yaşındaki kızıyla kardan adam yaptı. Baba kız kardan adamla poz verip, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Savaş Akbaş ve kızı sabah uyandıklarında, yaptıkları kardan adamı bulamadı. Güvenlik kameralarını izleyen Savaş Akbaş, kardan adamın bir kişi tarafından çalındığını görünce şok oldu. Durumu kızına anlatan Akbaş, küçük kızın da çok üzüldüğünü belirtti.

Savaş Akbaş "İstanbul'a kar yağdı. Bütün çocuklar çok sevindi. Benim de 5 yaşında bir kızım var. Kızım kar yağdığını görünce 'Birlikte karda oynayalım ve kardan adam yapalım.' diye tutturdu. Kartal'da sahil tarafında ne araçların üzerinde ne de çimlerin üzerine hiç bir yer de kar tutmadı. Oturduğum binanın altında bir minibüsün üzerinde karları gördüm. Araçtan karları toplayarak kızımla beraber kardan adam yaptık. Birlikte eğlendik. Kızımla beraber hatıra fotoğrafı çektirdik. Akşam eve giderek uyuduk. Sabah kalktığımızda kardan adamımıza tekrar bakalım dedik ve baktığımızda yerinde göremedik. Doğal olarak kardan adamı göremeyince kızım da çok üzüldü. Binanın güvenlik kameralarını inceledim. Baktığımda bir arkadaşın gece yarısı gelip kardan adamı çaldığını gördüm. Kızıma söyleyince çok üzüldü. Emeğimiz de böyle çalınmış oldu." dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı