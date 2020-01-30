Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı

30.01.2020 04:11 | Son Güncelleme: 30.01.2020 04:11

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar sürücüyü uyararak durmasını sağladı. Otomobili durduran sürücü ve beraberindekiler son anda otomobilden dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yanan aracın sahibi otomobilini dün ikinci elden aldığını söyledi.

Olay TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Yaman, kullandığı 34 KT 1627 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken Mahmutbey gişeleri geçtikten bir süre sonra motorun alt kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yoldan geçen diğer sürücüler otomobilden alevlerin yükseldiğini görünce hemen sürücüyü uyardı. Aracın sahibi Mehmet Yaman ise hemen aracı durdurup beraberindeki arkadaşı ile aşağı inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler de Yaman'ın yanan aracını söndürmek için yardıma koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın yanan motor kısmına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı görüldü.

ARACI DÜN ALDIM BUGÜN DE YANDI KÜL OLDU

Yanan aracın sahibi Mehmet Yaman, "Hiç bilmiyorum yolda gelirken birden bire aracın altından dumanlar yükseldi. Diğer sürücüler durun durun dedi. Araç yandı işte. Arkamızdan gelen arkadaşlar uyardı. Aracı dün aldım şansımıza bugün de yandı kül oldu" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebin araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul