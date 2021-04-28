BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
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BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. Bir senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar"Burçak BOZKUŞ ' Feridun AÇIKGÖZ / ' TAM kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor.

"Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. Bir senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar"

Burçak BOZKUŞ ' Feridun AÇIKGÖZ/ ' TAM kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Otobüs firmaları oluşan yoğunluktan memnun, ek sefer koymaya başladıklarını söylüyor. Bazı firma yetkilileri ise, "Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar" dedi.

"HERKES ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU ALDI KAÇIYOR"

Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, "Şu anda bayram üzeri olduğu için bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gündür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk çok, bilet satışlarında da patlama var" diye konuştu.

"ESKİDEN ARİFE GÜNLERİ BÖYLE DOLU OLURDU AYNI O ZAMANLARDAKİ GİBİ"

12 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Adnan Ayhan ise, "Şu iki gündür aşırı yoğunluk var yasaktan dolayı. Bir yıldır ilk defa arabamız bu şekilde doluyor. Bir yıldır bu kadar yoğun olmamıştı. Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidiyor. Tam bir bayram arifesi diyebilirim. Eskiden arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı o zamanlardaki gibi" şeklinde konuştu.

"SON KOLTUKLARI ALDIK"

Oğlu ile birlikte Malatya'ya gidecek olan Kaan Çorak, "Uzun süre evde kalmak istemiyoruz. Ailemizi görmek istedik. O yüzden gitmek istedik yani. Bileti 2 gün önce aldım. Bileti almak çok zor oldu. Son koltukları aldık diyebilirim yani. Ama mecburuz ne yapalım" şeklinde konuştu.

BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU
BİR GÜN KALA OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER KONULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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