Bir Gün İçinde İki Defa Uçağa Kaçak Binmeye Çalışmış

İSTANBUL-Antalya seferini yapan uçağa kaçak yollarla giren ve kabin ekibi tarafından fark edilen R.K'nin yakalanmadan iki saat önce de Türk Hava Yolları'nın Antalya uçağına da kaçak yollarla binmek isterken gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen ilginç olay şu şekilde gelişti:

R.K, sabah 07.35'de kalkacak olan Türk Hava Yolları'nın Antalya uçağına binmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Cep telefonuyla konuşma bahanesiyle güvenlik kontrolünü atlatan R.K., 104 numaralı kapıda Antalya uçağına binmek üzere beklemeye başladı. R.K'nin, THY personeline kimlik ve bilet ibraz edememesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerine teslim edilen R.K'nin ifadesinin ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

İKİ SAAT SONRA ONUR AİR UÇAĞINDA YAKALANDI

Polis tarafından serbest bırakılan R.K yeniden Atatürk Havalimanı iç hatlar terminaline girdi. Cep telefonu ile konuşma bahanesiyle yeniden güvenlik kontrolünü atlatan R.K., Onur Air'in Antalya uçağına binmek üzere 402 nolu kapıya geldi. İddialara göre, burada yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanan R.K, açık park pozisyonda bulunan uçağa gitmek için otobüse bindi. Kabin ekibinin uçakta bulunan yolcuları sayması üzerine uçakta 1 yolcunun fazla olduğu fark edildi. Pilot bunun üzerine polis ekiplerini çağırarak fazla yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. İki kez Antalya uçağına kaçak yolla binmek isteyen R.K yine polis tarafından gözaltına alındı.R.K'nin sorgusu sürüyor.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameraları incelendi. Olayla ilgili o saate çalışan güvenlik personeli ve görevli yer hizmetleri personelin ifadeleri alınarak ihmali olanların belirlenmeye başlandığı öğrenildi.

- İstanbul