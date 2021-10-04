BURSA (Habermetre) - 04 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Bir gün değil her gün koruyoruz

BURSA - Bursa'da sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslemesinden yaralı hayvanların tedavisine kadar her alanda önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de minik hayvan severlerle farklı bir projeye imza attı. Hayvanat Bahçesi'nde çocuklarla ahşap kuş yuvası yapım etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra doğada yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan güvercinleri doğaya bıraktı.

Yeni neslin daha çevreci, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olmaları amacıyla farklı eğitim çalışmalarına imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, küçük hayvan severleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı etkinlikte, Başkan Aktaş ve çocuklar ahşaptan kuş yuvası yaptı. Başkan Aktaş, yapılan ahşap kuş yuvalarını merdivene çıkarak ağaçlara asarken, etkinlikte ayrıca doğada yaralı olarak bulunan ve tedavileri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güvercinler de doğaya salındı.

"Merhamet sadece insanlar için değil"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ecdadın hayvanları yaşatmak ve korumak adına asırlar öncesinden vakıflar kurduğunu hatırlatarak, "Şefkat ve merhamet sadece insanlar için değil, hayvanlar ve beraberinde tüm canlılar için olmalı. Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sevgili yavrularımızla beraber bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Biz doğada hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Onların da hakları var. Avrupa'da 1822 yılında hayvanları koruma birliği kurulmasına rağmen bizim ecdadımız çok uzun yıllar öncesinden bununla alakalı vakıflar ya da hayvanları korumayla alakalı hastaneler kurmuştur. Hatta bunlarla alakalı padişahlarımızın yayınladığı fermanlar vardır. Hayvanların hayatını güvence altına almak adına da kasaplık mesleğini icra edenlere de belli oranda kedi ve köpek beslemesi için şartlar getirilmiştir. Bizim medeniyetimiz Gurabahane-i Laklakan adıyla ilk hayvan hastanesini açan bir medeniyettir ve bizim şehrimiz Bursa'dadır bu hastane. Kısacası şefkat ve merhamet sadece insanlar için değil hayvanlar için ve tüm canlılar için vardır' dedi.

Yılda 1200 tedavi

Sokak hayvanlarıyla alakalı birçok çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin çocukların hayvan sevgisinin artması konusunda önemli bir araç olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, "Sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlarla alakalı önemli çalışmalar yapıyoruz. Onların tedavileri ve tekrar doğal yaşama döndürmeyle alakalı ciddi bir ekip ve ekipmanla çalışıyoruz. Yavrularımızın bu konuda daha bilinçli olmasını arzu ediyoruz. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğümüz yılda ortalama 1200 civarında hayvanı tedavi ederek doğal yaşama bırakıyor. Bu hayvanların çoğu martı, güvercin, leylek gibi kuş türleri. Hayvanat Bahçemizde de şuan 137 türden 1106 adet hayvanın doğal koşullarına en yakın şartlarda bakım ve beslenmesi gerçekleşiyor. Yılda 15 bin civarında da çocuğumuza bu konuda eğitim veriliyor. Özellikle Bursa'daki ailelerimize buradan çağrıda bulunuyorum. Sonbahara gelmemize rağmen havalar nispeten iyi. Çocuklarını alsınlar, ailelerini eşlerini alsınlar, arkadaşlarını alsınlar, burada hem piknik yapabilecekleri hem de kafelerinden istifade edebilecekleri bir ortam ve beraberinde çeşit çeşit hayvanları tanıyabilecekleri bir ortam var. Çocuklarımızdaki hayvan sevgisini artırmak adına buranın çok güzel bir araç olduğunu ifade ediyorum' diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri