Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
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Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da bir grup genç tartıştıkları kişiyi araçlarıyla kovaladıktan sonra önünü keserek bıçakladı.

Erzurum'da bir grup genç tartıştıkları kişiyi araçlarıyla kovaladıktan sonra önünü keserek bıçakladı. Olayda kalçasından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Taşmağazalar Caddesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Lisesi önünde bir grup genç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Ö.B. isimli kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B. 25 ABF 769 plakalı aracına binerek kaçmaya çalıştı. İsimleri öğrenilemeyen diğer 3 kişi ise 25 ABG 005 ve 25 AAT 345 plakalı araçlarıyla Ö.B.'nin peşine düştü. Taşmağazalar Caddesine kadar süren kovalamacanın ardından 2 araç Ö.B.'nin kontrolünde ki aracı sıkıştırarak durdurdu. Ardından Ö.B.'yi araçtan çıkartıktan sonra kalçasından bir bıçak darbesiyle yaraladılar.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ö.B. ekipler tarafından Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan Ö.B.'nin hastanede tedavisi devam ederken 3 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı. - ERZURUM

Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı
Araçlı kovalamaca kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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