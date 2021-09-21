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Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir grup genç sokak ortasında tartıştıkları sözleşmeli eri bacağından bıçakladı.

Adana'da bir grup genç sokak ortasında tartıştıkları sözleşmeli eri bacağından bıçakladı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 4 genç, henüz bilinmeyen nedenle sözleşmeli er olan S.C ile tartıştı. Ardından 4 genç S.C'yi darp edip bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı S.C"i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis bölgede yaptığı arama çalışmalarında olaya karışan 4 genci yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA

Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı

Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı

Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı

Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı

Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı
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