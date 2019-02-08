Bir Grup CHP'li Ankara'ya Yürüyüş Başlattı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından yönetim kurulunun istifa kararı aldığı CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" pankartı açarak Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Maltepe İlçe Teşkilatı önünde bir araya gelen gruptakiler, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar attı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, gruptakiler adına yaptığı açıklama yaptı. Otlu, yerel yönetim aday belirleme sürecinde topluma doğru bir mesaj verilmediğini, süreçteki kaygılarının dün yapılan atamalarla tahammül sınırını aştığını söyledi.

Partiden "aşiret reisi olan", "servetlerini açıklamayan" ve uygun olmayan kişilerin aday gösterilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Otlu, belediye başkanlarının hemşehri, eş, dost, ekip arkadaşı, manevi oğul gibi altı boş kavramlarla belirlenemeyeceğini söyledi. Otlu, "Hatadan dönmek erdemdir. Biz güvendiğimiz adaylarla sokakta olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, Anıtkabir'e gitmek üzere Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, partililerle görüştü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da partililerle görüşmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dragos Sosyal Tesislerine geldi. Burada yürüyüşe katılan teşkilat üyeleriyle bir araya gelen ve yaklaşık 40 dakika görüşen Kaftancıoğlu, daha sonra tesisten ayrıldı. Partililer, görüşmenin ardından yürüyüşlerini sürdürdü.

Kaynak: AA