Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor

KAYSERİ (AA) - Kars'ta 68 yıl önce hayatını birleştiren ve 8 senedir Kayseri'de yaşayan Hediye- Asker Taş çifti, birbirlerine can yoldaşı olmaya devam ediyor.

Kars'ın Selim ilçesinde 1954 yılında evlenen 5 çocuk sahibi Taş çifti, yaşlılığın zorluklarına birlikte göğüs geriyor. Uzun yıllar memleketlerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan 99 yaşındaki Hediye Taş ile 88 yaşındaki Asker Taş, sağlık sorunlarından dolayı 8 yıl önce Kayseri'ye yerleşti.

İlerlemiş yaşına, ağrıyan dizlerine rağmen evinin işini kendi yapabilen Hediye Taş ile eşini gözetip yardımcı olan Asker Taş, birbirlerine saygı ve sevgi duyarak yaşamını sürdürüyor.

Nasıl evlendiklerini AA muhabirine anlatan Asker Taş, eşini çeşme başında gördüğünü ve yeşil gözlerini çok sevdiğini söyledi.

Eşinin 7 erkek kardeşi olduğunu belirten Taş, "Araya babasının sevdiği birini koyduk, o da dedi ki 'Oğlanlarımı bir araya getireyim, konuşayım. Onlar ne derse ben de ona göre vereyim.' Erkek kardeşlerinin de kayınları (kayınbirader) vardı, onlar da Hediye'yi kayınlarına almak istiyordu. Sonunda bizim işimiz oldu." dedi.

Taş, eşiyle günlerinin nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

"Sabah saat 06.00'da ikimiz de uyanırız, namazımızı kılarız. Bu bana der ki 'git, yat'. Kendisi dizleri ağrıdığı için geceleri uyuyamaz, sabaha kadar dolanır. Ben derim ki 'Sen yat, ben gelirim' ama uyuyamam. Çayı demlerim, Allah ne verdiyse yumurtayı kaynatırım, sofrayı hazırlarım. Çıkar gelir, 'niye yaptın' der. Bana kıyamıyor, 'Kim bakacak sana' der. Sofra önümüzde yemek yerken yumurtayı benim önüme, sütü benim önüme sürükler ben çok yiyeyim diye."

Asker Taş, gençliğinde gözlerini sevip vurulduğu eşinin çok merhametli ve cömert olduğunu, yaşına rağmen misafir ağırlamayı çok sevdiğini dile getirdi.

Eşinin güzel huylarını anlatan Taş, "Kalbini sormayın, çok merhametli. Eskiden hayvanımız çoktu, yağ, peynir satardık. Hediye, sattığı yağın üzerine daha çok koyardı, 'yağın ne kıymeti var' derdi, çok cömerttir, ben onun kadar değilim. Bugüne kadar şöyle bir vurduğum yoktur, bir fiske dahi vurmadım. Bu sana emanet, Allah sana emanet vermiş. Yarın senin de evladın olacak, senin de gelinin olacak." ifadelerini kullandı.

Taş, Allah'tan dileğinin ele ayağa düşürmeden, hayırlı bir ölüm olduğunu belirtti.

99 yaşındaki Hediye Taş ise sağlığı yerindeyken 10 inek, 40 koyun sağdığını, kim ne isterse verdiğini anlattı.

Babasının askerken Erzurum Kongresi'nde Atatürk'ü gördüğünü kendilerine anlattığını aktaran Taş, adını babasının koyduğunu belirtti.

Yarım asırdan fazladır aynı yastığa baş koyduğu eşiyle mutlu bir yaşam sürdüklerini dile getiren Taş, kimseye muhtaç olmadan geçinip gittiklerini sözlerine ekledi.