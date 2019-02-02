AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Alikahyalılar ile kahvaltılı programda buluştu. Alikahya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İlçe Başkanı Ali Güney, BBP İl Başkanı Eyüp Arıcan, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Ordu Gölköy Düzyayla Muhtarı Mustafa Karadeniz ve yaklaşık 400 kişilik bölge halkı katılım gösterdi.

SİZİ GÖNÜL'E EMANET EDİYORUM

Program kapsamında konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Alikahya bizim evimizdir. 10 yılda çok iş yaptık. Ben sizlere hizmet etmekten büyük onur duydum. Görevimi gönül rahatlığıyla birlikte yol yürüdüğüm, partimizin kuruluş döneminde çalışmış, kadınlara, ülkeye projeler üretmiş ve mimar olması sebebiyle bu görevi bizden daha iyi yapacak olan Sibel Gönül'e devredeceğim. Sizi Gönül'e emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

"DAHA ÇOK BİR ARAYA GELECEĞİZ"

"Sizlerle simidimi, peynirimi paylaşarak birlikte çayımızı yudumlamaktan büyük mutluluk duydum" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Alikahya'da benim birçok hatıram var. Milletvekiliyken de Alikahya'ya çok geldim. Bugün de buradayız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Kimseyi incitmeden, herkesin başkanı olacağız" diye konuştu.

"ALİKAHYA'NIN GÖNLÜ OLSUN"

Gönül, "Vatandaşın gönlüne girilmezse yapılan hizmetlerin bir önemi kalmaz. Bir "Gönül" gelir bin "Gönül" olur. Biz istiyoruz ki Alikahya'nın gönlü olsun. Yaşlısı, kadını, genci ne istiyorsa dinleyip projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşımız benim bir derdim var dediğinde yok demeyeceğiz. Ben mimarım ama bir yandan da anayım. Analar kucaklar, evlatlarını korur, birlik ve beraberliğin devamını sağlar. İnşallah Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile Kocaeli'nin ikinci kadın belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler