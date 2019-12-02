02.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:39

'Bir gönül, bir karanfil' projesiyle engellilere destek oldular

Sivas'ın Zara ilçesinde 'Bir gönül, bir karanfil' projesi kasamında bir araya gelen esnaf, öğrenci ve kurum müdürleri, rehabilitasyon merkezine engelli öğrenci eğitim materyali kazandırdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olan Özlem Sayın, Zara ilçesinde kurduğu bir ekiple 'Bir gönül, bir karanfil' projesini hayata geçirdi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı kurulan proje ekibi esnafla bir araya gelerek ilçede bulunan rehabilitasyon merkezi için kolları sıvadı. İlk başlarda eğitim materyali almak için başlatılan proje, daha sonra sosyal sorumluluğa dönüştü. İlçedeki kurum müdürleri, öğrenciler ve esnaf proje kapsamında engelli öğrencilerin kullanabilmesi için 38 parçadan oluşan eğitim materyalini alarak Zara Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Proje hakkında ilçe esnafına bilgi verilerek dağıtılan afişler esnaf tarafından camlara asıldı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Özlem Sayın, Projemizin ismi 'Bir gönül bir karanfil' projesidir. Tamamen gönüllü oluşturduğumuz bir projedir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir farkındalık oluşturmak istedik ve engelli kardeşlerimize yönelik bir proje ekibi oluşturduk. Bu projeyle ekibiyle beraber ailelerimize 'Biz de sizin yanınızdayız. Sadece bir gün değil; her zaman birlikteyiz' mesajı vermek amacıyla farkındalık kalemleri dağıttık. Dikkatimizi çeken en önemli detay ise küçük bir çocuğun gelip 'ben de bu projede yer almak istiyorum' diyerek bize dahil olmasıydı. Esnafımız, kurum müdürleri, daire amirlerimiz, üniversite öğrencilerimiz bu projemize dahil oldu. Ailelerimiz bu projeden çok memnun. Zara ilçemizdeki rehabilitasyon merkezimize aldığımız 38 parça ürünü teslim edeceğiz. Bu çocuklarımız özel çocuklar, lütfen sahip çıkalım dedi.

Başlatılan projeden çok memnun olduğunu söyleyen görme engelli Hasan Üstün ise Ben bir engelli olarak 3 Aralık Dünya Engelliler gününü çok önemsiyorum. Benim önemsediğim kadar da daha fazla devletimiz sağ olsunlar kaymakam bey ve eşleri bizler için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok mutluyum dedi.

Engelli annesi Yasemin Tunç ise Program çok güzel geçti. Kaymakamımıza, eşine, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Onlar olmasaydı biz topluma giremezdik. Ben bir engelli annesiyim. Toplumda yerimizin olmasını, çocuklarımızın daha fazla kazanılmasını istiyorum. Çocuklarımızın dışlanmamasını ve daha duyarlı olunmasını istiyorum diye konuştu.

'Bir gönül bir karanfil' projesiyle başlatılıp ufak adımlarla büyük gönüllere dokunulduğunu dile getiren Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kaan Akbulut ise, Rehabilitasyon merkezimizin eksik olan materyalleri temin edildi. Tabi ki bu materyaller çocuklarımızın yetersizliklerini ortadan kaldırmayabilir; fakat yetersizlikleri yeterli hale getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Bu tarz etkinlikler de çocuklarımız için yetersizlikleri ortadan kaldırmasa da toplumla kaynaşmasını, bütünleşmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor. Bu şekilde veliler daha iyi istihdam göreceğini, bu tarz projelerle çocukların daha iyi yerlere geleceği düşüncesi içerisinde oluyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA