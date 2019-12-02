'Bir gönül, bir karanfil' projesiyle engellilere destek oldular

02.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:53

SİVAS'ın Zara ilçesinde, 'Bir gönül, bir karanfil' projesi kasamında bir araya gelen esnaf, öğrenci ve kamu görevlileri, rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencilere eğitim araçları hediye etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan Özlem Sayın, kurduğu ekip ile 'Bir gönül, bir karanfil' projesini hayata geçirdi. Gönüllülük esasıyla kurulan ekip, esnafla bir araya gelerek, ilçedeki rehabilitasyon merkezi için kolları sıvadı. Proje, zamanla sosyal sorumluluğa dönüştü. İlçedeki kurum müdürleri ve öğrencilerin de detek verdiği ekip, engelli öğrenciler için 38 parça eğitim malzemesi alarak, Zara Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hediye etti. Proje hakkında dağıtılan afişler de dükkanlara asıldı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'Proje Koordinatörü Özlem Sayın, "Projemizin ismi 'Bir gönül bir karanfil' . Tamamen gönüllü oluşturduğumuz bir proje. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedik, engelli kardeşlerimize yönelik bir proje ekibi oluşturduk. Ailelerimize 'Biz de sizin yanınızdayız. Sadece bir gün değil, her zaman birlikteyiz' mesajı vermek amacıyla farkındalık kalemleri dağıttık. Dikkatimizi çeken en önemli detay ise küçük bir çocuğun gelip 'ben de bu projede yer almak istiyorum' diyerek, bize dahil olmasıydı. Esnafımız, kurum müdürleri, daire amirlerimiz, üniversite öğrencilerimiz bu projemize dahil oldu. Ailelerimiz bu projeden çok memnun. Bu çocuklarımız özel çocuklar, lütfen sahip çıkalım" dedi.Projeden çok memnun olduğunu söyleyen görme engelli Hasan Üstün ise "Ben bir engelli olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çok önemsiyorum. Devletimiz sağ olsun, kaymakam bey ve eşi bizler için ellerinden geleni yapıyor. Çok mutluyum" dedi.Engelli annesi Yasemin Tunç ise "Hepsinden Allah razı olsun. Engelli annesiyim. Toplumda yerimizin olmasını, çocuklarımızın daha fazla kazanılmasını istiyorum. Çocuklarımızın dışlanmamasını ve daha duyarlı olunmasını istiyorum" diye konuştu.

'Bir gönül bir karanfil' projesiyle başlatılıp ufak adımlarla büyük gönüllere dokunulduğunu dile getiren Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kaan Akbulut da, "Rehabilitasyon merkezimizin eksik olan materyalleri temin edildi. Tabi ki bu materyaller çocuklarımızın yetersizliklerini ortadan kaldırmayabilir fakat yetersizlikleri yeterli hale getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Bu tarz etkinlikler toplumla kaynaşmasını, bütünleşmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor. Veliler de çocuklarının daha iyi yerlere geleceği düşüncesi içerisinde oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA