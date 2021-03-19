Bir Gezegen Nasıl Oluşur?
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Bir Gezegen Nasıl Oluşur?

19.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:03
Bir Gezegen Nasıl Oluşur?

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre (tüm gezegen bilimcilere göre değil) gezegen, komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisimdir.

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre (tüm gezegen bilimcilere göre değil) gezegen, komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisimdir.

Bir gezegenin oluşması için yıldıza ihtiyaç vardır. (Güneş gibi) Yıldızsız gezegen olmaz.

Birbirinden bağımsız ve biçimsiz gezegenler birbirlerinin kütle çekim merkezleri içerisine girerler. 'Her şey gaz ve bir toz bulutu' denilen meşhur söz buradan meydana geliyor. Bu gaz zamanla yoğunlaşır ve çökmeye başlar. Helyum ve hidrojen gazlarıyla da etkileşime girmesiyle yavaş yavaş oluşmaya başlar en sonunda oksijen, karbon, demir gibi elementlerde işin içine girer.

MİLYONLARCA YIL SÜRÜYOR

Büyük yoğunlaşmalar küçük yoğunlaşmaları içine çeker. Bu yoğunlaşma kaya parçacıkların çarpmasını merkeze çekilmesiyle küresel bir şekil haline geliyor.

Gaz devlerin (Jüpiter, Satürn) oluşumu ise kara gezegenlerinden farklı gerçekleşti. Bu gezegenlerin çekirdeklerin çevresi yoğun gaz tabakları oluşuyor. Bu gaz kendini çekirdeği içine çekti. Bir gaz yığını meydana geldi. Bu gaz yığınların içine toz ve bulutların da gelmesiyle gaz gezegeni oluşuyor.

Tabi bu gezegen oluşuma sürecini kısa olarak anlatsak da aslında bir gezegenin oluşması milyonlarca yıl sürüyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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