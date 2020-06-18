Bir genç sokak ortasında ölü bulundu
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Bir genç sokak ortasında ölü bulundu

Karabük'te 18 yaşında genç, sokak ortasında ölü bulundu.

18.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:17

Karabük'te 18 yaşında genç, sokak ortasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan cesedin, Aytekin Çoban'a (18) ait olduğu belirlendi.

Çoban'ın ehliyet kursuna gitmek için evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi.

Bir genç sokak ortasında ölü bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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