Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu
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Güney Amerika, Mersin, Güncel

Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Güney Amerika'dan Mersin'e gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

13.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:27
Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Güney Amerika'dan Mersin'e gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatının istihbaratına ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda önlem aldı.

Limana Güney Amerika'dan gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, muz konteynerinin soğutucu bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Kaynak: AA

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