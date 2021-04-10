"Bir Gelecek" projesi kapsamında Antalya'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği
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"Bir Gelecek" projesi kapsamında Antalya'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
'Bir Gelecek' projesi kapsamında Antalya'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) iş birliğiyle Antalya'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği verildi.

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Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) iş birliğiyle Antalya'da masa tenisi sporcularına malzeme desteği verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesindeki "Bir Gelecek" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen programla Antalyalı sporculara masa tenisi ve ekipmanı dağıtıldı.

Programda konuşan Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun öneminin bilincinde olarak farklı illerdeki gençlere ve çocuklara destek verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Alpay, "Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Masa tenisi ekipmanı dağıtımının 12. programını Antalya'da yapmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu programları devam ettireceğiz. Ülkemize hizmet etmekten ötürü son derece mutluyuz. Spor, gençlerin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bizlere destek veren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye, TMTF Başkanı Fatih Karaca'ya, BEKA Derneği Antalya İl Temsilcisi Caner Ersoy'a teşekkür ediyorum." dedi.

Buradaki programın ardından Alpay, beraberindekiler ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçerek kurum müdürü Yavuz Gürhan ile bir süre görüştü.

Gürhan, ziyarette yaptığı konuşmada spora ve gençlere yönelik destekleri önemsediklerini aktardı.

Bu tür desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Gürhan, spor, bilişim ve kültürel faaliyetlere olan katkılarından dolayı tüm ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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