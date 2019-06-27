Bir gecede iki devir! Sayısal Loto ve Şans Topu 26 Haziran çekilişi sonuçları

Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenleniyor. Dün akşam yapılan 941. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadı. Aynı şekilde 1230. Sayısal Loto çekilişinde de altı bilen çıkmadı. Şans Topu'nda gelecek haftaya 805.406,58 TL, Sayısal Loto'da Cumartesi yapılacak çekilişe 1.045.767,15 TL devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 26 Haziran 2019 tarihli Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişi sonuçları şöyle;

26 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 14, 29, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 792 bin 678 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 862 bin 970 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 126 lira 88 kuruş aktarıldı.

26 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1230. çekilişinde kazandıran numaralar 9, 14, 22, 24, 42 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1230. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 647 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 865 bin 788 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 150 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.