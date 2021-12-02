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Bir gecede 9 eve girdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir gecede 9 eve girdiler

Nevşehir'de bir gecede 9 eve giren hırsızlar, jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de bir gecede 9 eve giren hırsızlar, jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyünde bir gecede 9 hırsızlık olayı meydana geldi. Girdikleri evi savaş alanına çeviren hırsızlar buldukları değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Konu hakkında bilgi veren Hasanlar Köyü Muhtarı Dursun Ünal, "Geçtiğimiz gece köyümüze gelen hırsızlar 9 vatandaşımızın evine girmişler. Bu hırsızlık olayını organize bir ekibin yaptığını düşünüyoruz. Hırsızların girdikleri ev sahiplerinin büyük bir çoğunluğu iş nedeniyle köy dışında ikamet eden vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu vatandaşlarımız hafta sonları ve yaz aylarında köye gelen vatandaşlarımız. Hırsızlar girdikleri evin birisinden de ruhsatlı silah çalmışlar. Jandarma ekipleri gün boyu köyümüzde çalışma yaptı. Hırsız yada hırsızların biran önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Bir gecede 9 eve girdiler

Bir gecede 9 eve girdiler

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