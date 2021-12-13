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Bir gecede 6 yeri soyan 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Bir gecede 6 yeri soyan 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir gecede 6 yerde hırsızlık yapan ve 40 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki şüpheli yakalandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir gecede 6 yerde hırsızlık yapan ve 40 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kaynarca ilçesinde aralarında Ziraat Odasının da bulunduğu 6 farklı adreste hırsızlık olayları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde şüphelinin 40 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki D.Ö. olduğunu belirledi. 18 yaşındaki şüpheli, düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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