Bir gecede 4 tane araba çalan hırsızlar yakalandı

03.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:15

Kocaeli'de bir gecede 4 araç çalan ve bir araçtan hırsızlık yapan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, 30 Kasım tarihinde gece saatlerinde 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından araçları çalan şahısların A.O., S.O., B.D. ve H.O. olduğu tespit edildi.



Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şahısların adreslerine operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçları çalan A.O., S.O., B.D. ve şahıslara yardımcı olduğu belirlenen H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA