Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
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Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulunduDÜZCE – Düzce'de dün dört farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayında bir bisiklet ve 3 motosiklet çalındı.

Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu

DÜZCE – Düzce'de dün dört farklı noktada meydana gelen hırsızlık olayında bir bisiklet ve 3 motosiklet çalındı. Polis ekiplerinin titiz çalışması ile çalınan bir motosiklet kovalamaca sonrasında terk edilmiş halde bulunurken, bisikletin çalınma anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de dün dört farklı noktada hırsızlık olayı meydana geldi. Bir bisiklet ve 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri teyakkuza geçti. İlk hırsızlık olayı Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önüne park ettiği 81 ABR 060 plakalı motosikletini sabah yerinde göremeyen S.S. durumu polise bildirdi. Beyciler Mahallesi'nden 81 AAS 838 plakalı yarış motoru ile Konuralp bölgesinden 81 BG 183 plakalı yarış motoru aynı saatlerde çalındı. 3 farklı motosikletin çalınmasının ardından bir diğer hırsızlık olayı ise Kiremitocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kilitli olan bisikleti çalan şahıs güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde, şahıs eli ile koymuş gibi bulduğu bisikleti kameralara takılmasına rağmen alıp gidiyor.

Yarış motorunu bırakıp kaçtı

Konuralp bölgesinde akşam saatlerinde çaldığı yarış motoru ile gezintiye çıkan hırsız, polisin uygulamasına takıldı. Dur ihtarına uymayan zanlı hızla kaçmaya başladı. Peşine takılan polis ekiplerini atlatmak için toprak yola giren hırsız, takip edildiğini anlayınca mera yoluna girdi. İzini kaybettiremeyeceğini anlayan hırsız, motoru bırakıp yaya olarak kaçtı. Ormanlık alanda bir anda kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu
Bir gecede 4 hırsızlık yaşandı, çalınan yarış motoru mera yolunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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