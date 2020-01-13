Bir gecede 38 kez şok yaşayınca yapay kalbe 'Evet' dedi

13.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:33

İSTANBUL'da, 2 çocuğu da doktor olan Filiz Erdal (52), 5 yıl önce kalp krizi geçirdi. Krizden sonra ritim bozukluğu da başlayınca kalp pili takıldı. Ancak Erdal'ın kalbi gittikçe kötüleşti, birkaç yıl içinde kalp fonksiyonları yüzde 15'e kadar düştü. Kalbinde takılı olan pilin bir gecede 38 kez şok verdiği oldu. Son 6 ayını sürekli yoğun bakımda geçirip yatağa bağımlı hale geldi, tek çare kalmıştı; kalp nakli. Ancak Türkiye'de organ bağışı yetersiz olduğu için Filiz Erdal'ın aylarca kalp beklemeye zamanı yoktu. 1,5 ay önce takılan yapay kalple sağlığına kavuşan Filiz Erdal, şimdi her işini yapabiliyor; 7/24 omzunda olan çantasının varlığını bile hissetmiyor. Erdal, "Ben bu çantayla asla yaşayamam diyordum, şimdi yeniden doğmuş gibiyim. Önümüzdeki yıl spora bile başlayacağım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA