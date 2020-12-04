Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
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Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

04.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:04

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı.

Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yapan kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranın camlarını açarak içeriye giren kimliği belirsiz şahıs, zaman kaybetmeden burada bulunan kasadan paraları alarak cebine koydu. Yaklaşık 200 TL bozuk para alan şahıs, iş yerinin arka kapısını zorlayarak açıp iş yerinden ayrıldı. Parmak izi çıkmasın diye eldiven kullanan şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Restoranı soyan kimliği belirsiz şahıs daha sonra Atatürk Bulvarı eski valilik binası karşısında bulunan bir kafenin de camlarını zorlayarak içeriye girdi. Şahıs burada bulunan para kasasından da yaklaşık 300 TL alarak kayıplara karıştı. Kimliği belirsiz şahsın soymuş olduğu her iki iş yerinin sahipleri durumu fark edince polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada
Son dakika haberi: Bir gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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